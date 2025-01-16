🎥 Над «Сити» издеваются соперники и даже лига! Постят в соцсетях видео нелепых ошибок «горожан»

«Манчестер Сити» не перестает страдать. Матч 21-го тура АПЛ против «Брентфорда» закончился ничьей 2:2, хотя к 82-й минуте «горожане» вели в два мяча.

После финального свистка Гвардиола эмоционально отчитал Ортегу за то, что вратарь не прислушался к просьбам тренера потянуть время в концовке.

А соперники «Сити» ликуют. «Брентфорд» в своем официальном Тиктоке подколол горожан, запостив видео неудачного удара Де Брюйне под эпичную музыку. Ролик клубная пресс-служба подписала просто: «Было близко».

Над «горожанами» издевается даже Премьер-лига! В Тиктоке чемпионата появилось видео с таким же звуковым сопровождением, но главным героем ролика от АПЛ стал Бернарду Силва.

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