Фанаты заметили интересную деталь у Гвардиолы на матче с «Брентфордом»: это связано с расставанием с женой

«Ман Сити» упустил победу в матче 21-го тура АПЛ, ведя 2:0 к 82-й минуте. А перед игрой стало известно, что Пеп Гвардиола и его супруга Кристина Серра решили завершить отношения.

Решение об этом было принято в декабре 2024 года. Пара попросила ближайшее окружение не раскрывать прессе подробности.

Отмечается, что отношения пары остались стабильными и дружескими. Уже после расставания их заметили вместе с одной из дочерей в театре в Барселоне.

Интересно, что на матче с «Брентфордом» Пеп был с обручальным кольцом:

Пеп Гвардиола и Кристина Серра познакомились в 1994 году. В 2014 году они сыграли свадьбу. У них трое детей – дочери Мария и Валентина, а также сын Мариус.