«Все сводится к ощущению любви». Дочь Пепа Гвардиолы Мария дала интервью после новости о разрыве родителей

Дочь Пепа Гвардиолы Мария дала эмоциональное интервью после новостей о разрыве тренера «Манчестер Сити» с ее матерью.

Гвардиола и его жена Кристина Серра мирно расстаются после 30 лет брака, в котором они воспитали троих детей: Марию, Мариуса и Валентину. Сообщается, что Кристина вернулась в Барселону в 2019 году, чтобы работать в семейном бизнесе по производству одежды, и с тех пор делит свое время между Каталонией и Манчестером. Отношения на расстоянии и «трудоголизм» Гвардиолы стали причинами шокирующего разрыва.

«Мои родители всегда советовали найти то, что мне по душе. Они поощряют меня пробовать новое, принимать неудачи и продолжать поиски, пока я не найду свое призвание, потому что когда я это сделаю, полная самоотдача придет сама собой.

Они также напоминают мне, что самое главное в жизни — любить и быть любимым. В конце концов, все сводится к тому, чтобы чувствовать себя любимым. Даже в ситуациях, когда мы чувствуем себя не на своем месте, они говорят мне внимательно слушать других, всегда есть что-то ценное, чему можно научиться у каждого человека, которого мы встречаем», — говорит Мария в интервью Vanity Fair Spain.

Проблемы с браком у Гвардиолы возникли во время неудачного сезона для «Манчестер Сити». 53-летний специалист стал свидетелем резкого спада в форме своей команды и потере лидерства в Премьер-лиге.