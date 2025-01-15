🎥 После упущенной победы Гвардиола эмоционально побеседовал с Ортегой. Эксперт прочитал по губам, что сказал Пеп

Казалось, что в последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» победит, но на 90+2 минуте хавбек «Брентфорда» Кристиан Нергор сравнял счет – 2:2.

Многочисленные камеры сняли то, как Пеп Гвардиола на повышенных тонах и очень эмоционально общался с вратарем Штефаном Ортегой. Предполагали, что он ставил ему в вину пропущенный мяч. Вот как сам тренер объяснил свое поведение.

«Я был доволен, мы обсуждали [с Савио и Гвардиолом] одно действие. Так же и с Ортегой – я сказал ему, как здорово он действовал с мячом, какие хорошие передачи он отдавал Эрлингу [Холанду] и как я счастлив и доволен, особенно этими игроками и тем, что они делали».

Однако эксперт по чтению по губам пролил свет на то, что Гвардиола на самом деле сказал Ортеге. Хотя он поддержал версию Гвардиолы о том, что он хвалил 32-летнего вратаря, Джереми Фримен рассказал Daily Mail, что тренер сказал немцу, что он должен был «получить эту желтую».

По всей видимости, эти слова указывают на то, что Гвардиола требовал от игрока подольше держать мяч у себя, тянуть время, за что судьи дают предупреждение. Вратарь это не сделал и соперник сумел сравнять счет.