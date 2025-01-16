Исак из «Ньюкасла» разрывает АПЛ. Вот как его статистика выглядит на фоне Кейна, Холанда и Левандовского

В этом сезоне форвард «Ньюкасла» Александер Исак бьет клубные рекорды. Он стал первым игроком, который забил в восьми матчах подряд. На его счету уже 17 голов.

Как он выглядит в сравнении с тремя лучшими форвардами Европы? По количеству сыгранных матчей первое место занимает Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – у него 21 игра за команду Пепа Гвардиолы.

Норвежец также опережает Кейна, Левандовского и Исака по количество ударов в створ (2,3 на 90 минут), но норвежец отстает по всем остальным показателям, которые представлены в сравнительной матрице Squawka.

Как видно из графика ниже, у Исака самый высокий процент точности ударов (65,67 %) и самый высокий коэффициент реализации (35,71%)

Роберт Левандовски, тем временем, немного опережает Харри Кейна по успешным единоборствам (48,89 %), но в целом Кейн лидирует в этом чемпионате из четырех игроков.

Англичанин лучше остальных форвардов по следующим показателям: победные голы (0,5), среднее количеств голов (1,2), ассисты (0,5), количество передач (23,1), точность передач (79,87%), пасы вразрез (0,9) и успешные воздушные дуэли (54,17%).

В этом сезоне Харри Кейн во всех турнирах в 22 матчах забил 22 гола. На его счету уже четыре хет-трика.