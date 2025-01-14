📸 «Хольштайн» за тайм забил три мяча дортмундской «Боруссии»! Матч дважды прерывали из-за фаеров – поле полностью заволокло дымом 🤯

В Киле прошел безумный матч Бундеслиги. В гости к местному «Хольштайну» приехала дортмундская «Боруссия» и за тайм пропустила три гола от соперника, занимающего предпоследнюю строчку в турнирной таблице немецкого первенства.

Поклонников скромного «Хольштайна» так впечатлила игра любимой команды, что они принялись без остановки жечь фаеры. Выглядело, конечно, эффектно.

Вскоре дыма стало так много, что играть оказалось просто невозможно. Но кадры с матча все еще получались отличными.

Арбитру пришлось дважды останавливать матч и уводить футболистов в подтрибунку.

Оцените кадр из трансляции.

А это уже напоминает кадр из фильма «Мгла».

В соцсетях шутят: фаеры жгли болельщики «Боруссии», чтобы спасти свою команду от обезумевшего «Хольштайна». Мемы, конечно, тоже делают.

Возможно, паузы действительно помогли подопечным Нури Шахина. Во второй половине матча «шмели» сумели отыграть два мяча, но в концовке они пропустили четвертый – «Хольштайн» в этот момент уже был в меньшинстве.

Встреча закончилась победой парней из Киля со счетом 4:2, «Боруссия» после 17-ти матчей набрала 25 очков и заняла восьмую строчку в турнирной таблице. Уже в этом туре «шмелей» могут обойти «Вердер», «Вольфсбург» и гладбахская «Боруссия».

Скромный «Хольштайн» любит расстраивать немецкие гранды. В этом сезоне команда из Киля отобрала очки у чемпионского «Байера», а в 2021-м выбила «Баварию» Ханси Флика из Кубка Германии.

А руководству «Хольштайна» теперь придется выяснять, кто конкретно чег фаевы.

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