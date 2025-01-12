🎥 Подольски сошел с ума? Экс-форвард «Арсенала» в товарняке двумя ногами прыгнул на соперника и швырнул в лицо мяч

39-летний Лукас Подольски еще не завершил карьеру и играет за польский «Гурник», но уже нашел себе занятие на будущее: развивает вместе с Хуммельсом медиалигу. Пока в польской лиге перерыв, поляк поучаствовал в товарищеском турнире Spodek Super Cup, где играл в составе звезд против профессионалов из Словакии и Чехии.

На искусственный газон вышли восемь команд, в одну из них как раз и вошел Подольски. В одном из матчей форвард, который оказался непривычно близко к своим воротам, двумя ногами прыгнул на соперника Кубы Седлецкого, действующего игрока «Вислока Дебика» (Д3 Польши) , потом что-то ему крикнул и бросил в лицо мяч.

К счастью, Седлецкий травмы не получил, а судья, который был в нескольких метрах от эпизода, показал экс-форварду «Арсенала» только желтую карточку.

После игры Лукас Подольски остыл, извинился перед игроком и отдал ему свою футболку. Позже он написал в соцсетях следующий пост: «На поле были эмоции, но после матча есть мы нашли понимание. Извините за жесткий фол. Всего наилучшего в сезоне».