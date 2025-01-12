Самые дорогие январские трансферы. В топ-5 – переход Мудрика в «Челси», на первом месте подписание «Барсы»

В Европе распахнулось зимнее трансферное окно, клубы ищут усиление и стараются выгоднее избавиться от ненужных футболистов. Обычно команды делают большие покупки летом, но и зимой бывают серьезные траты.

Transfermarkt вспомнил десятку самых дорогих январских трансферов. Первое место занял переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн евро в январе 2018 года. После продажи Неймара у «блауграны» было достаточно средств для подписания звезды мерсисайдцев, правда, переход бразильца ожидания не оправдал.

Филиппе забил 25 голов и отдал 14 результативных передач в 106 матчах за «блауграну», уже в 2019 году полузащитника отдали в аренду «Баварии» – он даже успел поучаствовать в историческом разгроме «Барсы» 8:2, забив два гола каталонцам. В 2022 году он окончательно попрощался с «блауграной» и перешел в «Астон Виллу».

Немного лучше дела пошли у Энцо Фернандеса, чей переход из «Бенфики» в «Челси» в январе 2023 года за 121 млн евро расположился на второй строчке рейтинга. На сегодняшний день трансферная стоимость 23-летнего чемпиона мира оценивается в 75 млн евро, результаты Энцо на футбольном поле пошли в гору, когда он бросил свою жену с маленькими детьми.

На третьей строчке расположился переход Вирджила Ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,7 млн евро. Голландец перебрался на «Энфилд» в то же окно, когда Коутиньо отправился в «Барселону», но приобретение мерсисайдцев, возможно, лучший трансфер из всего списка. Ван Дейк помог «красным» завоевать долгожданный титул Премьер-лиги, победу в ЛЧ и кубковых турнирах, сегодня он капитан «Ливерпуля».

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