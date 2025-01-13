Сегодня отвечу, что «Дортмунд» может идти на###». Инсайдер слил переписку владельца «Лиона» о возможном трансфере Шерки

Летом прошлого года немецкая и французская пресса сообщала о том, что хавбек «Лиона» Райан Шерки уже договорился о личном контракте с «Дортмундом». Оставалось только договориться о цене трансфера.

21-летний Шерки остался в «Лионе» и продолжает радовать местных болельщиков. Благодаря журналисту Санти Ауне мы теперь точно знаем, что происходило в тени летних трансферных переговоров.

Инсайдер Foot Mercato выложил переписку владельца «Лиона» Джона Текстора с неизвестным человеком. В ней американец давал окружению Шерки и ему самому очень нелестную характеристику.

«Сегодня 4 июля, а я все еще слушаю этого маленького засранца, которого вы хотели бы подписать. Вы все еще заинтересованы в трансфере? «Дортмунд» впервые заговорил с нами, и я рад сказать им, чтобы они шли на###... Мне просто нужно знать, что вы все еще хотите подписать игрока. Спасибо».

«Потрясающе... Я думаю, что парень хороший. Но вот его команда − полные мудаки. Сегодня вечером я отправлю ему сообщение, что «Дортмунд» может идти на###. Спасибо!»

В то время кроме «Дортмунда» игроком также интересовался «ПСЖ», но с владельцем парижан у Текстора особые отношения . Позже в борьбу за Шерки включался «Ливерпуль».