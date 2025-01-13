🎥 «Он отправил Салиба назад во Францию!» Аморим и фанаты «МЮ» хвалят Зиркзе за игру против «Арсенала» 🔥

Джошуа Зиркзе много критиковали после его перехода в «Манчестер Юнайтед», спустя всего полгода в стане «красных дьяволов» появились новости о том, что клуб готов продать игрока «Ювентусу».

На поле дела у 23-летнего нападающего шли не лучшим образом: за 29 матчей он забил всего четыре гола. Последней каплей стала ранняя замена в матче с «Ньюкаслом», когда Аморим убрал Джошуа с поля на 32-й минуте.

Зиркзе был разбит.

В кубковой встрече с «Арсеналом» Джошуа показал себя с совершенно другой стороны. Особенно болельщики отмечают игру голландца против Вильяма Салиба.

«Зиркзе отправил Салиба назад во Францию», – подписал ролик фанат «МЮ».

Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, в овертайме голов не было, матч перешел к серии пенальти. Последний, решающий удар «Ман Юнайтед» доверили Джошуа – и он справился!

Голландца эмоционально поздравили одноклубники.

После матча Рубен Аморим хвалил подопечного:

«Он хороший парень, много и усердно работает. Иногда жизнь дарит такие красивые моменты. Пару недель назад мы переживали трудный период, а сегодня Джошуа стал решающим игроком для нас. У всех игроков в этой команде будет возможность, все они счастливчики, ведь они выступают за «Манчестер Юнайтед». И не так важно, сыграл ты один матч или 90, выступать за этот клуб – удовольствие».

А как вам игра Зиркзе в матче против «Арсенала»?

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