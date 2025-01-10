«Он совершил роковую ошибку». Экс-защитник «МЮ» уже похоронил карьеру Зиркзе на «Олд Траффорд»

Матч против «Ньюкасла» (0:2) был неудачным не только для «Манчестер Юнайтед», но и для Джошуа Зиркзе. Нидерландец провалил начало игры и Рубен Аморим на 32-й минуте заменил его на Кобби Майну.

Уход Джошуа с поле вызвал негативную реакцию болельщиков в его сторону. Игрок надел куртку и быстро скрылся в подтрибунном помещении стадиона.

По словам журналиста Sky Germany, у Зиркзе после этого унизительного эпизода «на глазах навернулись слезы». Игрок все же вернулся на скамейку запасных, и его товарищи по команде поддержали его. После этого Рубен Аморим сказал, что Зиркзе «страдает», и охарактеризовал решение как «очень тяжелое», а затем сообщил, что поговорил с футболистом.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер считает, что решение Джошуа Зиркзе уйти с трибун в туннель было ошибочным. Футболист в прошлом сам был жертвой ранней замены, и он подчеркнул, что уходить таким образом − большой футбольный грех.

«Это случилось со мной, когда я заканчивал карьеру в «Челси», и Рууд Гуллит убрал меня в перерыве домашнего матча с «Арсеналом». И, честно говоря, я был ужасен. Думаю, Зиркзе думал точно так же, и эта ситуация задела меня, очень задела. В футболе нет хуже чувства, чем это. Я знал это, Зиркзе тоже это знает, но это было трудно принять. Амориму следовало бы подождать до перерыва».

«Мне было тяжело в большом матче против «Арсенала», но для Зиркзе это было еще хуже. Он совершил роковую ошибку, думая, что может уйти в туннель, но это единственное, что ни в коем случае нельзя делать».