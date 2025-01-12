🎥 Хавертц «нырнул» в штрафной, судья зафиксировал фол Магуайра. Вот что сказал защитник «МЮ» игроку «Арсенала»
В третьем туре Кубка Англии встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Когда на табло счет был 1:1, Кай Хавертц имитировал столкновения с Харри Магуайром и рухнул на газон. Судья Энди Мэдли не колебался и указал на одиннадцатиметровую отметку.
Рефери находился в идеальной позиции и ошибся, а VAR исправить неточность не мог, так как его не используют на такой ранней стадии − только с пятого раунда. Все жалобы игроков «МЮ» на несправедливость остались неуслышанными.
Разъяренный Магуайр кричал в сторону Хавертца, пока его не оттащили одноклубники. Болельщики, которые умеют читать по губам, сообщили, что Харри говорил Каю.
💭«Магуайр назвал Хавертца жуликом. Дословно − «ты жуликоватый говнюк». Великолепно!»
💭«Магуайр назвал Хаверца обманщиком − в точку».
💭«Похоже, Харри Магуайр был недоволен решением, принятым в пользу Кая Хаверца, и назвал его читером. Решение судьи определенно вызвало недоумение и заставило людей задуматься, мог ли VAR помочь в этой ситуации».
💭«Юнайтед» должен уйти с поля. Никогда не видел такого судейства. Отвратительно».
В принципе, и харетц и стерлинг в плюс МанЮнайтед играли, но судья все уровнял.