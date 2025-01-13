🎥 «Теперь это настоящая команда». Болельщики «МЮ» считают, что Аморим уже изменил менталитет игроков

После матча Кубка Англии против «Арсенала» болельщики «Манчестер Юнайтед» выделили момент из концовки игры, который, по их мнению, доказывает, что Рубен Аморим уже изменил менталитет игроков.

На кадрах видно, как игроки «Юнайтед» бегут назад в защиту после того, как их собственный штрафной удар поймал вратарь «гуннеров» Давид Райя. Маттейс де Лигт, Тоби Коллиер, Амад Диалло и Джошуа Зиркзе рвались на свою половину, чтобы занять позиции, когда «Арсенал» начал позднюю контратаку.

«Да! Это то видео, которое я искал. 90+1 минута − посмотрите, как все игроки «Юнайтед» сразу же начали бежать назад в защиту, как только Райя получил мяч. Теперь это настоящая команда, которая борется за победу. Аморим полностью изменил менталитет».

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