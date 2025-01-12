🤯 Конте хочет заменит Кварацхелию звездой «МЮ». Фанаты называют сделку самой успешной со времен продажи Роналду

Антони Конте подтвердил , что Хвича Кварацхелия хочет покинуть «Наполи». Главным претендентом на грузина пресса называет «ПСЖ» – по сведениям L’Equipe, парижанам придется заплатить 65 или 70 млн евро.

Французский клуб будет действовать оперативно, чтобы опередить конкурентов из Англии. На Хвичу, пишет L’Equipe, также претендует «Манчестер Юнайтед».

Из Италии прилетел инсайд о том, как Конте планирует заменить уходящего Кварацхелию. По данным Sportitalia , главный тренер «Наполи» хочет подписать Алехандро Гарначо, сделка, предположительно, обойдется неаполитанцам в 50 млн евро.

Спортивный директор «Наполи» уже работает над установлением контактов с «красными дьяволами», добавляет издание.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» обсудили новость о возможной продаже Гарначо:

💭 «Не могу сказать, что я отчаянно хочу, чтобы это произошло, но переход Гарначо в «Наполи» стал бы лучшей продажей «Ман Юнайтед» со времен Криштиану в 2009 году. Покупка за 700 тысяч фунтов стерлингов и продажа за 50 миллионов фунтов стерлингов сотворили бы чудеса для PSR».

💭 «Если они так хотят Гарначо, почему бы не попросить Хвичу?»

💭 «Честно говоря, это была бы потрясающая продажа, Гарначо никогда не станет игроком мирового класса, ему не хватает футбольного интеллекта. Он максимум станет игроком типа Дембеле».

💭 «Кто, будучи в трезвом уме, согласится отдать 50 млн евро за Гарначо? Если это правда, мы должны немедленно согласиться на предложение».

💭 «Отдаем Гарначо, забираем Кварацхелию, даже с доплатой, будет идеально».

💭 «Если «Манчестер Юнайтед» сможет выжать ТАКУЮ сумму с продажи Гарначо, это, и правда, будет одной из лучших продаж за последние годы».

💭 «Источник надежный, но сложно поверить в то, что «Наполи» заплатит за Гарначо такие деньги».

💭 «Они решили потратить 50 млн евро на чертового Гарначо лишь потому, что он аргентинец? Ему не стать новым Марадоной».

💭 «Если это правда, примите предложение и реинвестируйте средства в команду. Гарначо, похоже, не подходит для новой системы Аморима, его продажа превратится в чистую прибыль, сделка будет практически идеальной».

А что вы думаете о возможном переезде Алехандро в Неаполь?

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