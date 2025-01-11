🔥 «Ливерпуль» вступил в борьбу за Кварацхелию. У «красных» есть два серьезных преимущества перед соперниками

Если верить сообщениям прессы, Хвича Кварацхелия готов к уходу из «Наполи». Похоже, ближе всего к трансферу грузина подобрался «ПСЖ» – у парижан сейчас нет 80 млн евро на покупку, они могут арендовать игрока с правом выкупа, пишет RMC Sport.

По сведениям L’Équipe, вингером активно интересуется «Манчестер Юнайтед», «красные дьяволы» рассматривают вариант обмена Рэшфорда на Хвичу.

Авторитетное издание The Athletic сообщает, что «Ливерпуль» рассмотрит возможность перехода Кварацхелии, если грузин расстанется с «Наполи» уже в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцы внимательно следят за ситуацией Хвичи, хотя в клубе достаточно вингеров, способных сыграть на левом фланге.

И хотя среди инсайдеров «Ливерпуль» не считается главным претендентом на трансфер грузина, у мерсисайдцев есть два преимущества перед конкурентами в борьбе за подписание Хвичи, уверяет TalkSPORT.

Во-первых, в следующем сезоне к «красным» присоединится Георгий Мамардашвили – товарищ Кварацхелии по сборной Грузии, за которую парни провели 24 совместных матча. Футболисты делили раздевалку еще в юношеской национальной команде, они точно будут рады воссоединиться на клубном уровне.

Второе «секретное оружие» мерсисайдцев – Федерико Кьеза. Итальянская пресса сообщает, что вероятность возвращения вингера на родину крайне высока, а январская аренда в «Наполи» может быть вариантом. Уход Кьезы освободит место в составе «Ливерпуля» для потенциального перехода Хвичи.

Действующее соглашение Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до июня 2027 года, его трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 80 млн евро.

Как оцениваете вероятность переезда Хвичи на «Энфилд»?

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