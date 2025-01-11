🎥 Игроки «МЮ» забавно угадывают одноклубников по прическе! Олдскульный образ Люка Шоу лишил Каземиро дара речи 😃

Футболистам «Манчестер Юнайтед» предложили отгадать своих одноклубников по одной лишь прическе. В челлендже приняли участие Амад Диалло, Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Каземиро. Чтобы усложнить задачу, футболистам показывали старые образы их товарищей по команде.

Лук молодого Бруну Фернандеша угадали все, кроме Диалло, который был уверен, что на фото не капитан «красных дьяволов». Еще сложнее пришлось с Мэйсоном Маунтом, его узнал только Шоу.

А шевелюра самого Люка ввела игроков в ступор. Молодого Шоу спутали с Де Лигтом, Хейлундом и Эриксеном, зато сам защитник узнал себя за секунду: «Это точно я, за версту бы узнал!» Когда участникам показали полное фото, они не могли поверить глазам, а Каземиро, кажется, вообще переосмыслил свою жизнь: «Люк? На фото посмотри! Это не Люк Шоу!»

Когда футболистам показали блондинистый затылок, они все разглядели в нем Гарначо – и были правы!

А вы бы смогли узнать всех загаданных игроков?

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