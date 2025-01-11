🚨 Гонка за Хвичу объявляется открытой – Конте публично заявил о желании грузина покинуть «Наполи» 😱

Теперь сложно поверить, как Хвича Кварацхелия не покинет «Наполи». А все благодаря Антони Конте!

Итальянец заявил:

«Кварацхелия попросил меня отпустить его из клуба. Я поговорил с Хвичей, и он подтвердил намерение немедленно покинуть команду».

О претендентах мы уже рассказали .

А как на планы Хвичи отреагировали нейтральные фанаты?

💭 «Странно, что так много лидеров хотят покинуть «Наполи».

💭 «Конте так намекнул, что «МЮ» пора действовать».

💭 «Похоже, что обмен на Рэшфорда неминуем».

💭 «Странно, что он это сказал».

💭 «У Конте проблема с Хвичей? Или есть договоренность с другим клубом?»

💭 «Ему нужно в АПЛ, а не в Лигу 1».

💭 «Видимо, дошли слухи о «Ливерпуле».