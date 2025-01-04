Гарначо перестал попадать в старт «МЮ», а потом и в заявку. Стало известно, что произошло между ним и Аморимом

Благодаря инсайдам Daily Mail болельщики «Манчестер Юнайтед» наконец узнали, почему Алехандро Гарначо в последнее время стал играть меньше. Между вингером и новым тренером клуба произошел неприятный момент и Аморим решил отстранить игрока.

Версия звучит так − «проявление несогласия с тренером». Последней каплей стало то, как футболист повел себя во время матча Лиги Европы против «Виктории Пльзень». Аморим подозвал Гарначо, чтобы дать ему указания на боковой линии, а Алехандро отвернулся от тренера. Это случилось всего за три дня до дерби.

Представители Гарначо отрицают, что футболист вел себя неуважительно, и сказали, что это было недоразумение. Тем временем в клубе отказались давать дополнительные комментарии. Позже «Юнайтед» заявил, что между Гарначо и Аморимом «нет никаких разногласий».

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