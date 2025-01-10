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🚀 Фанатов «Ливерпуля» попросили назвать лучшего нападающего в истории клуба – угадаете?

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Представьте, что вас попросили назвать лучшего нападающего в истории «Ливерпуля». Кто приходит на ум? А если еще подумать? Вопрос довольно сложный.

Вот и фанаты «скаузеров» не нашли единогласного фаворита. Впрочем, лидер все равно есть.

Неужели Салах уже всех опередил?

Видимо, да...

Салах: 377 матчей – 232 гола – 105 голевых передач.

Торрес: 142 матча – 81 гол – 19 голевых передач.

Суарес: 133 матча – 82 гола – 31 голевая передача.

Фаулер: 369 матчей – 183 гола – 50 голевых передач.

Оуэн: 297 матчей –158 голов – 49 голевых передач.

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