🚀 Фанатов «Ливерпуля» попросили назвать лучшего нападающего в истории клуба – угадаете?

Представьте, что вас попросили назвать лучшего нападающего в истории «Ливерпуля». Кто приходит на ум? А если еще подумать? Вопрос довольно сложный.

Вот и фанаты «скаузеров» не нашли единогласного фаворита. Впрочем, лидер все равно есть.

Неужели Салах уже всех опередил?

Видимо, да...

Салах : 377 матчей – 232 гола – 105 голевых передач.

Торрес : 142 матча – 81 гол – 19 голевых передач.

Суарес : 133 матча – 82 гола – 31 голевая передача.

Фаулер : 369 матчей – 183 гола – 50 голевых передач.

Оуэн : 297 матчей –158 голов – 49 голевых передач.