🚀 Фанатов «Ливерпуля» попросили назвать лучшего нападающего в истории клуба – угадаете?
Представьте, что вас попросили назвать лучшего нападающего в истории «Ливерпуля». Кто приходит на ум? А если еще подумать? Вопрос довольно сложный.
Вот и фанаты «скаузеров» не нашли единогласного фаворита. Впрочем, лидер все равно есть.
Неужели Салах уже всех опередил?
Видимо, да...
Салах: 377 матчей – 232 гола – 105 голевых передач.
Торрес: 142 матча – 81 гол – 19 голевых передач.
Суарес: 133 матча – 82 гола – 31 голевая передача.
Фаулер: 369 матчей – 183 гола – 50 голевых передач.
Оуэн: 297 матчей –158 голов – 49 голевых передач.