🔥 Хвича в шаге от ухода из «Наполи». Но куда? 👇

Еще летом стало ясно, что Хвича Кварацхелия не задержится в Неаполе. Но куда держит путь грузинский вингер? Кажется, развязка наступит уже в январе.

Обратимся к слухам.

«ПСЖ» – высокая вероятность трансфера

Самый очевидный и обсуждаемый итог. Французам нужно усиление. Желательно громкое. Возможно, не одно.

Все больше разговоров о скором трансфере Кварацхелии в «Париж». Включился даже Фабрицио Романо! Хвича согласен, «ПСЖ» готов раскошелиться на €80 млн, а «Наполи» заработает шикарные деньги на слабомотивированном футболисте. Все довольны.

«Манчестер Юнайтед» – средняя вероятность трансфера

Еще один великолепный вариант как для покупателя, так и для клиента. Но!

Трансфер возможен, только если «манкунианцы» избавятся от нескольких футболистов. В первую очередь, речь идет о Маркусе Рэшфорде (и его огромной зарплате). Можно обойтись и Каземиро + Зиркзе, например. Варианты есть. Нужно только реализовать один из них.

Запасной план – обмен. По слухам, Антонио Конте хочет Рэшфорда. Дальше догадаетесь сами.

«Ливерпуль» – низкая вероятность трансфера

Многое зависит от Салаха, Нуньеса и даже Диаса. Но если карты лягут, то все возможно. Причем уже зимой.

Еще одно «Но» – деньги. Сложно представить, что «Ливерпуль» решится удовлетворить аппетит неаполитанцев. Впрочем, лидер Лиги чемпионов – это уже статус.

«Барселона» – низкая вероятность трансфера

Ну а что? Вдруг Лапорта наскребет немного шекелей дирхам евро.

Судя по всему, Араухо покинет клуб. И если трансфер будет полноценным, а не арендой до лета, то каталонцы получат именно столько, сколько хочет «Наполи» за Хвичу – €80 млн.

Помечтаем? Или ну его?

«Наполи»

Вполне возможно, что слухи так и останутся слухами. Сумма большая, и не факт, что топ-клубы решатся так рисковать уже зимой. Может, летом что-то изменится?