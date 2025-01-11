🎥 Легендарный рестлер эффектно заставил Гари Невилла хвалить «Ливерпуль»! Экс-игрока «МЮ» уткнули лицом в пол

Героем нового выпуска подкаста It's Called Soccer стал Шеймус – легендарный ирландский рестлер, четырехкратный чемпион мира и страстный поклонник «Ливерпуля». А в кресле ведущего вместе с журналисткой Ребекка Лоу сидел Гари Невилл.

Легенда «Ман Юнайтед» за свою карьеру привык к агрессии на поле, но встречу с Шеймусом он запомнит надолго. Гари храбро согласился, чтобы рестлер продемонстрировал на нем один из приемов. Через пару минут экс-футболист об этом сильно пожалел!

Приказав Невиллу лечь на пол, ирландец приступил к работе. «Черт! Черт возьми!» – прокричал экс-защитник «красных дьяволов», когда Шеймус скрутил его.

«Знаешь, я хотел сделать это с тех пор, как мне было, наверное, 12 или 14 лет», – с удовольствием отметил рестлер. Затем легенда WWE провел против Невилла прием под названием «клеверный лист», согнув колени англичанина и перевернув его так, чтобы его лицо оказалось на полу. «А теперь скажи, что «Ливерпуль» выиграет лигу!» — закричал Шеймус.

Гари постанывая выкрикнул: «К черту «Ливерпуль»!»

Но ирландец не унимался: «Скажи это, Гари! Скажи это! Скажи, что «Ливерпуль» — номер один!» После еще нескольких криков англичанина и хохота Ребекки Лоу, Невилл что-то промычал в пол. Видимо, Шеймус остался доволен ответом и наконец отпустил свою жертву.

«Он чуть мне шею не сломал! Господи боже!» – пожаловался Гари.

Шеймус в соцсетях поделился впечатлениями от встречи с легендой «красных дьяволов»: «Я хочу немедленно попасть в зал славы «Ливерпуля» за то, что заставил Гари Невилла ответить за свои преступления против The Kop».

Это признание, выбитое под давлением!

🎥 «Они же не оставили наследия!» Каррагер и Невилл поспорили, какой клуб более великий − «Ливерпуль» или «МЮ»

🎥 Невилл на «Энфилде» потроллил Каррагера и «Ливерпуль». Он не предполагал, что прилетит ответка от фанатов клуба 😂

Каррагер помогал убирать снег на «Энфилде», а Невилл пытался помешать – он не хочет, чтобы «МЮ» играл с «Ливерпулем»