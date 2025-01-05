Каррагер помогал убирать снег на «Энфилде», а Невилл пытался помешать – он не хочет, чтобы «МЮ» играл с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» и «МЮ» сегодня сыграют в матче АПЛ.

Перед игрой в Ливерпуле повалил сильный снег, матч даже могли перенести, но все же приняли решение, что играть можно.

Джейми Каррагер и Гари Невилл будут работать на матче. Они стали участниками смешного видео, которое полностью олицетворяет состояние двух команд сейчас.

Каррагер пытается помочь убрать снег с поля «Энфилда», а Невилл бросает снег обратно на газон! Ему просто страшно за «МЮ» сегодня.