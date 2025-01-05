🎥 Невилл на «Энфилде» потроллил Каррагера и «Ливерпуль». Он не предполагал, что прилетит ответка от фанатов клуба😂

Незадолго до начала центрального матча тура АПЛ на «Энфилде» между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» в интернете появилось старое видео с участием легенды «манкунианцев» Гари Невиллом.

Это видео сняли на этом же стадионе, и тогда Невилл заявился на стадионный тур фанатов «Ливерпуля». Они сильно удивились, когда увидели Гари в качестве гида, но еще больше они не ожидали того, что он скажет.

«Я только что пришел на «Коп-Энд», а это мой друг, который проводит экскурсию. Да, тот самый «Коп-Энд», где Джейми Каррагер забил два автогола в игре против «Юнайтед». И на самом деле, это, наверное, самое известное, что произошло здесь за последние 20 лет... И все это не прошло даром».

Болельщики «красных», конечно же, реагировали на эти слова экс-защитника «МЮ», а он решил задать им вопрос, который казался забавным тогда, но со временем настоялся и выглядит как бумеранг в сторону уже фанатов «красных дьяволов».

Невилл : «Все ли те, кто сейчас взяли этот тур, довольны нынешними владельцами клуба?»

Болельщик : «Явно больше, чем вы вашими».

Доволен ли ты Рэтклиффом, Гари?