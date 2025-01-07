2 мин.

🎥 «Они же не оставили наследия!» Каррагер и Невилл поспорили, какой клуб более великий −  «Ливерпуль» или «МЮ»

673

Незадолго до старта центрального матча тура между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» клубные легенды Джейми Каррагер и Гари Невилл зарубились в споре о том, какой клуб более великий. Гари сразу зашел с безапелляционных козырей, но Джейми было чем парировать этот спор.

Каррагер: «Как ты думаешь, какой клуб более великий?»

Невилл: «МЮ» больше, чем «Ливерпуль».

Каррагер: «Как ты определил это?»

Невилл: «Многими разными способами».

Каррагер: «Назови мне один».

Невилл: «Титулы АПЛ».

Каррагер: «Окей, а что насчет международных?»

Невилл: «Значит ты просто решил перейти на еврокубки. Значит они − козыри».

Каррагер: «Ну, если «Ливерпуль»... Может ли он сейчас выиграть лигу?»

Невилл: «Масштаб клуба, размер клуба...»

Каррагер: «Получается, «Ливерпуль» может сравняться по титулам − 20 против 20».

Невилл: «Возможно. Но пока нет, не так ли?»

Каррагер: «Сколько еврокубков вы выиграли?»

Невилл: «Три».

Каррагер: «Это стыдно для клуба такого размера».

Невилл: «Этого недостаточно, но «Манчестер Юнайтед»...»

Каррагер: «У клуба было только два успешных тренера: сэр Мэтт Басби и сэр Алекс Фергюсон. Абсолютные легенды».

Невилл: «Легенды, гиганты!»

Каррагер: «Без сомнений. Но почему эти монстры, гиганты не оставили после себя наследия?»

Невилл: «Они пионеры!»

Каррагер: «Они не оставили наследия!»

Невилл: «Манчестер Юнайтед» не оставил наследия?»

Каррагер: «После сэра Мэтта Басби несколькими сезонами спустя команда вылетела [из элиты в сезоне-1973/74]».

Невилл: «Сэр Мэтт Басби и сэр Алекс Фергюсон не оставили наследия. Это звучит стыдно».

Каррагер: «Ты любишь устраивать балаган».

Невилл: «А ты теперь просто болтаешь ерунду».

Каррагер: «Вот мы и пришли. Иди сюда, посмотри на это».

После этого экс-защитник «Ливерпуля» показал стену «Энфилда», на которой нанесли все клубные титулы. Кажется, что Джейми Каррагер победил в споре как минимум визуалом.

А как вы думаете, какой клуб более великий − «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»? Пишите в комментариях.

Клубы
logoГари Невилл
logoДжейми Каррагер
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМэтт Басби
logoАлекс Фергюсон