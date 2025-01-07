🎥 «Они же не оставили наследия!» Каррагер и Невилл поспорили, какой клуб более великий −  «Ливерпуль» или «МЮ»

Незадолго до старта центрального матча тура между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» клубные легенды Джейми Каррагер и Гари Невилл зарубились в споре о том, какой клуб более великий. Гари сразу зашел с безапелляционных козырей, но Джейми было чем парировать этот спор.

Каррагер : «Как ты думаешь, какой клуб более великий?»

Невилл : «МЮ» больше, чем «Ливерпуль».

Каррагер : «Как ты определил это?»

Невилл : «Многими разными способами».

Каррагер : «Назови мне один».

Невилл : «Титулы АПЛ».

Каррагер : «Окей, а что насчет международных?»

Невилл : «Значит ты просто решил перейти на еврокубки. Значит они − козыри».

Каррагер : «Ну, если «Ливерпуль»... Может ли он сейчас выиграть лигу?»

Невилл : «Масштаб клуба, размер клуба...»

Каррагер : «Получается, «Ливерпуль» может сравняться по титулам − 20 против 20».

Невилл : «Возможно. Но пока нет, не так ли?»

Каррагер : «Сколько еврокубков вы выиграли?»

Невилл : «Три».

Каррагер : «Это стыдно для клуба такого размера».

Невилл : «Этого недостаточно, но «Манчестер Юнайтед»...»

Каррагер : «У клуба было только два успешных тренера: сэр Мэтт Басби и сэр Алекс Фергюсон. Абсолютные легенды».

Невилл : «Легенды, гиганты!»

Каррагер : «Без сомнений. Но почему эти монстры, гиганты не оставили после себя наследия?»

Невилл : «Они пионеры!»

Каррагер : «Они не оставили наследия!»

Невилл : «Манчестер Юнайтед» не оставил наследия?»

Каррагер : «После сэра Мэтта Басби несколькими сезонами спустя команда вылетела [из элиты в сезоне-1973/74]».

Невилл : «Сэр Мэтт Басби и сэр Алекс Фергюсон не оставили наследия. Это звучит стыдно».

Каррагер : «Ты любишь устраивать балаган».

Невилл : «А ты теперь просто болтаешь ерунду».

Каррагер : «Вот мы и пришли. Иди сюда, посмотри на это».

После этого экс-защитник «Ливерпуля» показал стену «Энфилда», на которой нанесли все клубные титулы. Кажется, что Джейми Каррагер победил в споре как минимум визуалом.

А как вы думаете, какой клуб более великий − «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»? Пишите в комментариях.