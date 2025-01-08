📸 «Астон Вилла» выпустила роскошную форму к 150-летию клуба! Вернулись к историческому черному цвету

В 2025 году «Астон Вилла» отпразднует свое 150-летие, по этому случаю клуб совместно с adidas выпустит памятную форму в черном цвете.

Дизайнеры вдохновлялись ​​классической футболкой «Виллы» 1878-1880 годов.

Эмблема тоже вернется к исторической.

Детали футболки отсылают к 150-летию клуба.

Фотоссесию для презентации комплекта провели в черных оттенках.

Получилось готично.

Стиль!

Коллекция поступит в продажу 9 января, футболисты впервые наденут новую форму на кубковую встречу с «Вест Хэмом» – матч назначен на 10 января.

Как вам такой дизайн?

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