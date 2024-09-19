📸 Девушка превращает футбольную форму в произведения искусства! Ее футболки носят известные музыканты и игроки

Крупные бренды бьются над дизайном футбольных форм, а на выходе получают почти идентичные комплекты для разных команд. Над формой для голкиперов adidas в этом сезоне вообще не думал.

К счастью, в мире есть талантливые люди, способные предложить футбольным болельщикам эксклюзивную экипировку любимой команды.

Знакомьтесь – Диана Аль Шаммари. Девушка создает кастомные майки футбольных клубов и сборных. Диана добавляет на форму вышивку, обычно в виде цветов. На этой фотографии девушка демонстрирует одну из своих работ – футболку сборной Италии с авторской вышивкой:

Немного деталей.

Последняя работа Дианы – третий комплект формы «Баварии» на этот сезон.

Для украшения футболки бундестим девушка выбрала васильки – национальный цветок и символ Германии.

Нежность для сборной Японии.

Диана украшает не только футболки, но и худи. Вот такая красота получилось для сборной Аргентины

Еще один шедевр для сборной Италии.

Кастомную форму получают даже несуществующие клубы. Вот так Диана увидела футболку «Ричмонда» из сериала «Тед Лассо».

Творчество Дианы не остается незамеченным, девушка сотрудничает с клубами. В прошлом году «Лос-Анджелес Гэлакси» провел первый матч сезона в футболках от Дианы.

Известный музыкант Джо Джонас часто появляется на сцене в футболках работы девушки. Зрителей в Майами он радовал майкой местного «Интера».

Вот так джерси выглядит вблизи.

Футболка сборной Японии – хит. В ней появлялся и Джонас:

И Жюль Кунде – главный футбольный модник.

Француз стал лицом рекламной кампании коллаборации Дианы с adidas. Лимитированная партия таких джерси продавалась в бутике adidas на Елисейских Полях.

Вы тоже можете приобрести кастомную футболку любимой команды. Цена будет варьироваться от сложности работы и количества вышивки на джерси. Минимальный ценник – 140 фунтов.

Хотели бы себе такую красоту?