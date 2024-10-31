📸 Дибу Мартинес появится в бутсах от Оззи Осборна! «Астон Вилла» выпустила роскошную коллекцию с Black Sabbath

Великий и ужасный Оззи Осборн – большой поклонник «Астон Виллы». Перед стартом сезона Принц тьмы вместе с гитаристом Black Sabbath Гизером Батлером в оригинальном ролике представил новую форму любимой команды.

В преддверии Хэллоуина «Вилла» выпустила коллаборацию с культовой рок-группой. В коллекцию вошли футболка с эмблемой Black Sabbath и эксклюзивные бутсы adidas Predator.

Игроки уже появились в особенных футболках на матче Кубка лиги против «Кристал Пэлас». «Вилла» уступила со счетом 1:2, но Батлер все равно был счастлив:

«Что ж, похоже, мечты сбываются – «Астон Вилла», еще одна любовь моей жизни, в сегодняшнем матче вышла в футболках с логотипом Sabbath! Для такого фанатика, как я, ничего не может быть круче».

Бутсы расписывал художник Джордан Доусон, при работе он вдохновлялся культовыми альбомами и концертами Black Sabbath. Рисунок выполнен в черно-фиолетовых оттенках – любимых цветах Оззи.

Бутсы в продажу не поступят, но «Вилла» обещает, что болельщики смогут увидеть эксклюзивную обувь на Дибу Мартинесе в ближайших матчах.

Зато фанаты могут обзавестись футболкой от легендарных рокеров, но стоит поторопиться, ведь партия ограничена. В продажу поступит 250 футболок с лого Black Sabbath – 200 футболок полевых игроков и 50 черных вратарских. За майку придется выложить 120 фунтов стерлингом, один человек сможет купить лишь одну футболку.

Как вам такая коллаборация?

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