🔥 Топ-10 лучших футбольных джерси 2024 года! Первое место у итальянского клуба, в рейтинге есть сборные
Портал Footy Headlines, специализирующийся на футбольной экипировке, собрал рейтинг лучших джерси 2024 года. В топ-10 вошли майки сборных и клубов со всего мира, лучшую футболку выбирали фанаты путем голосования на сайте Footy Headlines.
Вышло очень стильно!
10 место: выездная форма «Коринтианс» на сезон-2024/25
9 место: домашняя форма «Дженоа» на сезон-2024/25
8 место: домашняя форма «Барселоны» на сезон-2024/25
7 место: третий комплект формы «Баварии» на сезон-2024/25
6 место: выездная форма «Барселоны» на сезон-2024/25
5 место: ретроформа «Милана», посвященная 125-летию клуба
4 место: форма сборной Германии, выпущенная к домашнему Евро-2024
3 место: форма сборной Аргентины, выпущенная в честь 50-летия сотрудничества с adidas
2 место: форма сборной Колумбии, выпущенная в честь столетия со дня основания национальной команды
1 место: третий комплект формы «Ювентуса» на сезон-2024/25
Какая футболка больше всего понравилась вам?
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