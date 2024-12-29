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🔥 Топ-10 лучших футбольных джерси 2024 года! Первое место у итальянского клуба, в рейтинге есть сборные

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Портал Footy Headlines, специализирующийся на футбольной экипировке, собрал рейтинг лучших джерси 2024 года. В топ-10 вошли майки сборных и клубов со всего мира, лучшую футболку выбирали фанаты путем голосования на сайте Footy Headlines.

Вышло очень стильно!

10 место: выездная форма «Коринтианс» на сезон-2024/25

9 место: домашняя форма «Дженоа» на сезон-2024/25

8 место: домашняя форма «Барселоны» на сезон-2024/25

7 место: третий комплект формы «Баварии» на сезон-2024/25

6 место: выездная форма «Барселоны» на сезон-2024/25

5 место: ретроформа «Милана», посвященная 125-летию клуба

4 место: форма сборной Германии, выпущенная к домашнему Евро-2024

3 место: форма сборной Аргентины, выпущенная в честь 50-летия сотрудничества с adidas

2 место: форма сборной Колумбии, выпущенная в честь столетия со дня основания национальной команды

1 место: третий комплект формы «Ювентуса» на сезон-2024/25

Какая футболка больше всего понравилась вам?

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Эти футболки не подарить даже врагу. 10 худших джерси за последние сезоны

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