«МЮ» продлил контракт с Магуайром. Фанаты недовольны – есть претензии к зарплате игрока 😡

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с Харри Магуайром на год, англичанин останется в стане «красных дьяволов» минимум до июня 2026-го.

Продление соглашения с Харри прокомментировал Рубен Аморим: «Если посмотреть на нашу команду, видно, что на поле нам необходимы лидеры. Харри – лидер. Он должен улучшить этот аспект, он должен улучшить нашу игру. Мы рады продолжить сотрудничество с Харри».

Активация пункта о продлении соглашения подразумевает сохранение зарплаты. Магуайр в «Ман Юнайтед» получает 190 тысяч фунтов стерлингов в неделю – это седьмая самая высокая зарплата в клубе.

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Болельщики рады продлению Харри, но его зарплату они считают слишком высокой. Несколько комментариев фанатов:

💭 «Харри Магуайр блестяще исправил свою репутацию в «Манчестер Юнайтед». Но, на мой взгляд, этого недостаточно, чтобы продлить контракт с зарплатой в 190 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Либо он будет регулярно выходить на поле, либо согласится на сокращение зарплаты. Остальные варианты не вызывают восторга».

💭 «Считаю, что Магуайр необходим клубу, но его зарплата слишком высокая. Стоило подписать с ним новое соглашение на других финансовых условиях».

💭 «Да, зарплата Харри слишком высокая, но согласитесь, большинство наших футболистов получают слишком много для своего уровня игры. Де Лигту платят почти 200 тысяч в месяц! Разве он это заслужил? Нет! То же касается Антони и Маунта. Про Каземиро я вообще молчу. Хорошо, что от Рэшфорда уже почти избавились».

💭 «Думаю, клуб понимает, что летом не сможет найти качественную замену для некоторых игроков, поэтому активирует опцию продления, даже с завышенной зарплатой».

💭 «Мне нравится отношения Харри Магуайра к нашему клубу, на фоне остальных он, действительно, кажется лидером. Он был неплох, но продление контракта должно быть сделано только для того, чтобы обеспечить лучший вариант для последующей продажи Магуайра, все же зарплата в 190 тысяч фунтов того не стоит, я считаю».

А что вы думаете о продлении соглашения с Харри?

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