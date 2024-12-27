Кин вновь призвал отобрать капитанскую повязку у Бруну Фернандеша. В ближайшем матче «МЮ» она может вернуться к старому владельцу

Боксинг дэй выдался для «Манчестер Юнайтед» очень неудачным. Команда Аморима проиграла «Вулверхэмптону» (2:0), а Бруну Фернандеш в третий раз за сезон удалился (одно отменили).

Португалец получил две желтые карточки и пропустит понедельничный матч против «Ньюкасла». Рубен Аморим намекнул, что капитанская повязка португальца может вернуться к предыдущему владельцу.

«Вам придется подождать и увидеть, кто будет капитаном», − так ответил тренер. Но когда его попросили подробнее рассказать о влиянии Магуайра с момента прихода Аморима в клуб, Рубен добавил: «Он работает очень хорошо. Он сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди».

«У него нет оправданий − даже если у него были трудные моменты. В этом отношении он пример для подражания. Он должен играть, чтобы помочь команде, и он старается это делать».

Хотя «Юнайтед» получит нового капитана только на одну игру, легенда клуба Рой Кин будет надеяться на то, что это будет не временное решение. Еще в прошлом сезоне после манчестерского дерби ирландец призвал лишить Бруну повязки.

«Сегодня, посмотрев на него еще раз, я бы точно лишил его капитанского звания, − сказал Кин на Sky Sports. − Я знаю, что это важное решение, очевидно, что они забирали повязку у Магуайра, но Фернандеш не подходит на роль капитана».

А как вы считаете, стоит ли забирать капитанскую повязку у Бруну Фернандеша и кто заслуживает ее больше остальных? Пишите в комментариях.