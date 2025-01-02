Аморим не знает, как справиться со сливающим командную информацию «кротом». Футболисты «МЮ» взялись вычислить его самостоятельно

Некоторое время назад в «Манчестер Юнайтед » завелся «крот»: человек, который сливает прессе составы задолго до того, как их официально опубликуют. Очевидно, что это большая проблема.

Главный тренер клуба Рубен Аморим после одной из игр прямо заявлял, что в раздевалке произошла утечка, и сделал тревожное признание.

«Я знаю об этом. Думаю, в наше время это невозможно исправить, потому что в клубе много людей, игроки общаются с агентами. Вы можете говорить с друзьями, так что кто это делает сложно узнать. Это не очень хорошо, но давайте двигаться дальше и посмотрим, найдут ли они следующий стартовый состав».

По информации издания The Daily Mail, игроки «Юнайтед» «знают, кто виноват» в утечке командных новостей перед играми.

В своей колонке Сами Мокбел написал следующее: «Недавние утечки командной информации «Юнайтед», безусловно, привлекли внимание игроков, у которых были свои идеи относительно того, кто является «кротом».

«Пока главный тренер Рубен Аморим пытался преуменьшить масштаб ситуации, которая назревала за кулисами «Олд Траффорд», его игроки превратились в суперсыщиков, пытаясь определить виновного».

«Действительно, в Mail Sport обратились несколько представителей игроков, которые после бесед со своими клиентами утверждают, что знают, кто виноват».

Жаль, что фамилию этого игрока или сотрудника клуба пока не опубликовали. Однако все тайное всегда становится явным.