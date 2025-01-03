Дом Магуайра затопило во время празднования Нового года: прямо во время вечеринки

Защитник «МЮ» Харри Магуайр собрал вечеринку по случаю празднования Нового года, но произошла неприятная ситуация.

Уже через несколько часов с момента наступления 2025 года сильные дожди в Чешире, где расположено его поместье за четыре млн фунтов, уровень воды поднялся на 91 см.

Магуайр и его гости пытались помешать воде попасть в дом.

За 48 часов выпала месячная норма дождей, что привело к наводнению. Затопило не только дома, но и инфраструктуру: пострадала автомагистраль M56 и обвалился берег канала Бриджвотер у Литтл-Боллингтона.