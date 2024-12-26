🎥 Матеус Кунья забил «МЮ» ударом с углового! Год назад он занимался гумпомощью в родной Бразилии

В боксинг дэй «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2 уступил «Вулверхэмптону», подопечные Аморима весь второй тайм провели вдесятером из-за удаления Бруну Фернандеша.

На 58-й минуте поклонников «МЮ» ждало повторение гола Сон Хын Мина в матче Кубка лиги : как и кореец, Матеус Кунья забил прямым ударом с углового. Жалобы Онана не подействовали на судью, мяч был засчитан.

Второй гол в ворота Онана забил другой экс-игрок «Лейпцига» – Хван Хи Чхан. Все же мяч Матеуса получился особенно красивым.

До переезда в «Вулверхэмптон» Кунья провел пять лет в Германии, затем на два сезона перебрался в «Атлетико» и лишь в 2023 году оказался в Англии – сперва на правах аренды, а через полгода «вулвз» выкупили бразильца.

Матеус не забывает о родных краях. Во время международного перерыва осенью 2023 года нападающий остался вне заявки сборной Бразилии, игрок не стал терять время зря: он махнул на родину и раздавал продуктовые корзины всем нуждающимся жителям района, где футболист провел детство.

Здорово, когда футболисты помнят свои корни.

🎥 Что творит «МЮ»? Фернандеш глупо удалился, Онана повторил игру Байындыра 🤯

Эти футболки не подарить даже врагу. 10 худших джерси за последние сезоны

Каррагер оценил первую половину сезона клубов АПЛ. Угадаете, кто получил лучшую, а кто худшую оценку?