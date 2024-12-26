Каррагер оценил первую половину сезона клубов АПЛ. Угадаете, кто получил лучшую, а кто худшую оценку?
Легенда «Ливерпуля» и эксперт Джейми Каррагер расставил оценки всем командам АПЛ за стартовую половину сезона-2024/25. Для этого он использовал американскую систему баллов, где A − наивысший (может быть быть с плюсом или минусом), а F − самая низкая.
Удивительно, что самую лучшую оценку Каррагер поставил не родному «Ливерпулю», который действительно впечатляет, а «Ноттингем Форест», идущему в еврокубковой зоне. С худшей оценкой все тоже не очень просто − тут Джейми выбрал не «Манчестер Сити», а их соседей по городу «Манчестер Юнайтед».
1. «Ливерпуль» – A
2. «Челси» – A-
3. «Арсенал» – C+
4. «Ноттингем Форест» – A+
5. «Манчестер Сити» – E+
6. «Астон Вилла» – C+
7. «Борнмут» – A
8. «Фулхэм» – B+
9. «Брайтон» – B
10. «Тоттенхэм» – C+
11. «Брентфорд» – B-
12. «Ньюкасл» – C
13. «Манчестер Юнайтед» – F
14. «Вест Хэм – E
15. «Кристал Пэлас – C
16. «Эвертон» – D
17. «Лестер» – C-
18. «Ипсвич» – B
19. «Вулверхэмптон» – D+
20. «Саутгемптон» – D-
Согласны ли вы с выбором Каррагера и кто для вас лучшая и худшие команды начала сезона? Пишите в комментариях.