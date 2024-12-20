🎥 Безумная битва вратарских привозов в матче «Тоттенхэма» и «МЮ»! Кто был хуже?

В четвертьфинале Кубка лиги к «Тоттенхэму» приехал «Манчестер Юнайтед», основные вратари обеих команд остались в запасе – Байындыр заменил Онана, а вместо Викарио вышел Форстер.

Уже на 15-й минуте Соланке забил после неудачной игры турецкого голкипера «дьяволов»: Алтай отразил удар Порро, но мяч он выбил прямо в ноги Доминика.

В начале второго тайма «шпоры» забили дважды, еще один гол на свой счет записал Соланке. Но матч на этом закончен не был!

Форстер решил помочь «Ман Юнайтед» отыграть парочку мячей. На 63-й минуте Фернандеш перехватил пас голкипера, мяч оказался у Зиркзе, который затолкал снаряд в сетку.

Фрэйзер на этом не остановился, на 70-й минуте голкипер замешкался, чем ловко воспользовался Диалло – Амад эффектно забил в подкате.

Байындыр будто вспомнил, что отстает от коллеги по количеству ошибок и неудачно сыграл в эпизоде с голом Сон Хын Мина. Турок пытался доказать арбитру, что Бергвалль нарушал правила, но в итоге сам получил желтую.

Думаете, Фрэйзер согласился на ничью по привозам? Нет. Уже в добавленное время он не смог помешать Эвансу забить третий мяч «Юнайтед».

«МЮ» ошибки Форстера не помогли: «шпоры» победили со счетом 4:3. Портал Sofascore назвал голкиперов худшими игроками своих команд, все же Байындыр получил более высокую оценку.

Фанаты, конечно, шутят над вратарями:

💭 «Игра Форстера и Байындыра».

💭 «Форстер и Байындыр сегодня».

💭 «Сегодняшний перформанс Форстера и Байындыра».

💭 «Разговор клоуна с клоуном».

И кто из вратарей был хуже?

Вратарь «Тоттенхэма» – непростой парень. Месси называл британца «не человеком», а среди его бывших – знаменитости