Эти футболки не подарить даже врагу. 10 худших джерси за последние сезоны
В пору праздников принято делать близким людям подарки. Если твой друг или подруга ярый фанат какого-то клуба, то выбор упрощен максимально – просто покупаешь футболку любимой команды. Второй вариант − найти что-то просто симпатичное или эстетичное.
Некоторые клубы пытаются сделать сезонные комплекты интересными или необычными, а получается... Собрали десять маек, которые стыдно дарить не то, что другу, а даже врагу.
Четвертый комплект «Милана» на сезон-2021/22
Кубковая форма «Дортмунда» сезона-2024/25
Третий комплект «НАК» на сезон-2024/25
Третий комплект «Ипсвича» на сезон-2024/25
Один из комплектов клуба «Хартберг»
Третий комплект «Манчестер Сити» сезона-2021/22
Комплект «Мюнхен 1860» к Октоберфесту 2018 года
Выездная форма «Вулверхэмптона» на сезон-2020/21
Выездная форма «Арсенала» сезона-2023/24
Выездная форма «Тоттенхэма» сезона-2022/23
А какая вам показалась худшей? Пишите в комментариях или предлагайте свои варианты.