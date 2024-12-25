Эти футболки не подарить даже врагу. 10 худших джерси за последние сезоны

В пору праздников принято делать близким людям подарки. Если твой друг или подруга ярый фанат какого-то клуба, то выбор упрощен максимально – просто покупаешь футболку любимой команды. Второй вариант − найти что-то просто симпатичное или эстетичное.

Некоторые клубы пытаются сделать сезонные комплекты интересными или необычными, а получается... Собрали десять маек, которые стыдно дарить не то, что другу, а даже врагу.

Четвертый комплект «Милана» на сезон-2021/22

Кубковая форма «Дортмунда» сезона-2024/25

Третий комплект «НАК» на сезон-2024/25

Третий комплект «Ипсвича» на сезон-2024/25

Один из комплектов клуба «Хартберг»

Третий комплект «Манчестер Сити» сезона-2021/22

Комплект «Мюнхен 1860» к Октоберфесту 2018 года

Выездная форма «Вулверхэмптона» на сезон-2020/21

Выездная форма «Арсенала» сезона-2023/24

Выездная форма «Тоттенхэма» сезона-2022/23

А какая вам показалась худшей? Пишите в комментариях или предлагайте свои варианты.