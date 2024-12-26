🎥 Что творит «МЮ»? Фернандеш глупо удалился, Онана повторил игру Байындыра 🤯

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в 21-й игре из 28-ми матчей в боксинг дэй, лишь в двух встречах «красные дьяволы» уступили. В этом году манкунианцы решили подпортить статистику.

Первый тайм матча с «Вулверхэмптоном» закончился со счетом 0:0, начало второй половины встречи обернулось кошмаром для команды Аморима. Уже на 47-й минуте Бруну Фернандеш получил вторую желтую за необязательный наступ на ногу Семеду.

Для португальца это удаление стало третьим в текущей кампании. Фернандеш – первый игрок «Ман Юнайтед» за 10 лет, которого удалили трижды за сезон.

Аморим не стал общаться с игроком, покидающим поле.

Через две минуты после удаления Бруну «дьяволы» пропустили, но мяч был отменен из-за офсайда. Все же «Вулверхэмптон» быстро нашел свой гол. Матеус Кунья забил прямым ударом с углового – похожий гол Байындыр пропустил от Сон Хын Мина в кубковом матче с «Тоттенхэмом».

Как и Байындыр, Онана настаивал на том, что на нем фолили, но арбитр не прислушался к словам голкипера.

В концовке встречи подопечные Аморима пытались сравнять счет, но в итоге пропустили сами уже в добавленное время, «Ман Юнайтед» уступил со счетом 0:2. После 18-ти туров АПЛ в копилке «красных дьяволов» – 22 очка, позволяющие им занять 14-ю строчку в таблице.

И что Амориму делать с этой командой?

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