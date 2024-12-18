Анри - лучший нападающий в истории АПЛ по версии Каррагера. Но главное не это: лишь один из топ-10 играет в лиге до сих пор 😱
Джейми Каррагер продолжает эпатажную карьеру телеведущего Sky Sports.
На этот раз экс-защитник «Ливерпуля» составил личный рейтинг топ-10 нападающих АПЛ.
Из главного:
Анри - лучший;
Салах выше Роналду;
Бэйл замыкает рейтинг;
Нет Суареса и Агуэро.
Фанаты абсолютно не согласны.
💭 «Нет Агуэро и Кейна...»
💭 «Криштиану должен быть в топе».
💭 «Где Кун Агуэро?»
💭 «Эм, где Харри Кейн?»
💭 «Агуэро?»
💭 «Варди? Агуэро?»
💭 «Суарес в одиночку уничтожал всю АПЛ и чуть не вытащил мертвый «Ливерпуль» к титулу. И где он?»
💭 «Полностью не согласен».
Ширер
Суарес
Торрес
Старридж
Салах
Мане
Агуэро
Кейн
Роналду
порядок расставляйте сами ))