1 мин.

Анри - лучший нападающий в истории АПЛ по версии Каррагера. Но главное не это: лишь один из топ-10 играет в лиге до сих пор 😱

26

Джейми Каррагер продолжает эпатажную карьеру телеведущего Sky Sports.

На этот раз экс-защитник «Ливерпуля» составил личный рейтинг топ-10 нападающих АПЛ.

Из главного:

  • Анри - лучший;

  • Салах выше Роналду;

  • Бэйл замыкает рейтинг;

  • Нет Суареса и Агуэро.

Фанаты абсолютно не согласны.

💭 «Нет Агуэро и Кейна...»

💭 «Криштиану должен быть в топе».

💭 «Где Кун Агуэро?»

💭 «Эм, где Харри Кейн?»

💭 «Агуэро?»

💭 «Варди? Агуэро?»

💭 «Суарес в одиночку уничтожал всю АПЛ и чуть не вытащил мертвый «Ливерпуль» к титулу. И где он?»

💭 «Полностью не согласен».

Клубы
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
logoТьерри Анри
logoГарет Бэйл
logoКриштиану Роналду
logoМохамед Салах
logoАрсенал
logoЛиверпуль