Лучшие бомбардиры в нынешних составах команд АПЛ. Лишь четверым игрокам принадлежат рекорды клуба по голам
Sky сравнил показатели лучшего бомбардира каждой команды нынешнего розыгрыша АПЛ с клубными рекордами.
Лишь четыре лучших бомбардира в истории клубов до сих пор выступают за свои команды. Речь о Мо Салахе («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»), Микаиле Антонио («Вест Хэм») и Крисе Вуде («Ноттингем Форрест).
Внушительнее всего выглядят результаты «Тоттенхэма», Харри Кейн, лучший бомбардир в истории клуба, забил за «шпор» 213 голов в Премьер-лиге. На счету Сон Хын Мина, лучшего бомбардира в нынешнем составе команды, 124 мяча за «Тоттенхэм» в английском первенстве.
Лучшие бомбардиры в нынешних составах команд АПЛ
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