Лучшие бомбардиры в нынешних составах команд АПЛ. Лишь четверым игрокам принадлежат рекорды клуба по голам

Sky сравнил показатели лучшего бомбардира каждой команды нынешнего розыгрыша АПЛ с клубными рекордами.

Лишь четыре лучших бомбардира в истории клубов до сих пор выступают за свои команды. Речь о Мо Салахе («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»), Микаиле Антонио («Вест Хэм») и Крисе Вуде («Ноттингем Форрест).

Внушительнее всего выглядят результаты «Тоттенхэма», Харри Кейн, лучший бомбардир в истории клуба, забил за «шпор» 213 голов в Премьер-лиге. На счету Сон Хын Мина, лучшего бомбардира в нынешнем составе команды, 124 мяча за «Тоттенхэм» в английском первенстве.

Лучшие бомбардиры в нынешних составах команд АПЛ

Имя игрока, клуб, количество голов за клуб в АПЛ, рекорд клуба по голам в АПЛ

В рейтинге есть неожиданности?

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