Сборная лучших игроков «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» этого сезона. В составе всего три игрока «шпор»

В 17-м туре Премьер-лиги к «Тоттенхэму» заглянет «Ливерпуль». Обе команды оказались сильнее соперников в четвертьфинале Кубка лиги: «шпоры» устроили перестрелку с «Ман Юнайтед» , а мерсисайдцы справились с «Саутгемптоном». Жеребьевка свела «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка лиги, первый матч пройдет в Лондоне 8 января.

Но сперва командам предстоит сыграть в чемпионате. «Красные» непобедимы с сентября, подопечные Слота после 15-ти матчей набрали 36 очков и заняли первую строчку в турнирной таблице. «Тоттенхэм» провел на одну игру больше, заработал 23 очка и расположился на 11-м месте.

В преддверии матча портал Football Tweet составил комбинированный состав из лучших футболистов «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в этом сезоне.

Основу команды составили мерсисайдцы: Луис Диас, Мо Салах, Кертис Джонс, Райан Гравенберх, Ибраима Конате, Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнолд и Алиссон. За «шпор» отвечают Доминик Соланке, Деян Кулусевски и Дестини Удоджи

Фанаты обсудили получившуюся команду:

💭 «Диас вместо Сона – это преступление!»

💭 «Вместо Соланке должен быть Жота».

💭 «Состав смотрелся бы еще лучше без игроков «Тоттенхэма», согласны?»

💭 «Как можно было не включить в состав Сона? Один из лучших игроков лиги».

💭 «Сон вместо Диаса, Ван де Вен вместо Конате, Мэддисон вместо Конате».

А какой состав из двух команд собрали бы вы?

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