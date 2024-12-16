Transfermarkt обновил стоимость игроков АПЛ. Наибольший рост у футболиста «Челси», «Сити» подешевел больше остальных

Портал Transfermarkt провел декабрьское обновление трансферной стоимости футболистов Премьер-лиги. АПЛ остается самым дорогим чемпионатом, все же зимой общая стоимость игроков английского первенства снизилась на 11,5 млн евро и теперь находится на уровне 11,75 млрд евро.

Transfermarkt отмечает, что самый большой прирост рыночной стоимости показал «Челси» (+51,3 млн евро), обратный результат у «Манчестер Сити» – состав «горожан» потерял в стоимости больше, чем любой другой клуб АПЛ (−71 млн евро). При этом самым дорогим игроком чемпионата остается Эрлинг Холанд, чья трансферная стоимость оценивается в 200 млн евро.

Коул Палмер показал самый большой рост рыночной стоимости, он стал дороже на 40 млн евро, потенциальному покупателю придется выложить за англичанина 130 млн евро. В истории «Челси» лишь один игрок стоил дороже Палмера – в 2018 году Эдена Азара оценивали в 150 млн евро.

Букайо Сака стал дороже на 10 млн евро. Фил Фоден, напротив, потерял в стоимости на 10 млн и уступил молодой звезде «Арсенала» вторую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов Премьер-лиги.

«Ливерпуль», занимающий первое место в турнирной таблице, стал четвертым клубом по увеличению общей трансферной стоимости. Состав «красных» стал дороже на 36 млн евро и теперь оценивается в 967 млн. Луис Диас и Алексис Мак Аллистер стали дороже на 5 млн, что позволило подопечным Слота ворваться в рейтинг самых дорогих игроков чемпионата.

Топ самых дорогих футболистов Премьер-лиги после декабрьского обновления Transfermarkt

Как вам такие цифры?

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