🎥 Фанаты смеются над Лисандро Мартинесом! Посмотрите, что Лича сделал за минуту до гола Сона с углового

Главными героями кубковой встречи «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» стали голкиперы соперников – Алтай Байындыр и Фрэйзер Форстер, которые совершили несколько результативных ошибок.

На 87-й минуте при счете 3:2 в пользу «шпор» команда Постекоглу получила право на угловой, но Сон Хын Мин не торопился с розыгрышем. «Красным дьяволам» нужен был быстрый гол, чтобы решить исход встречи в серии пенальти.

Лисандро Мартинесу не понравилось, что кореец тянет время, тогда Лича решил поторопить соперника. Когда Сон наконец подошел к флажку, он забил прямым ударом со штрафного, Байындыр не смог спасти ворота.

В добавленное время Джонни Эванс отыграл один мяч, но «Ман Юнайтед» это не спасло – гол Сона оказался победным.

В соцсетях болельщики смеются над Мартинесом, решившим поторопить Сона:

💭 «Лисандро, наверное, проклял себя после этого гола».

💭 «Мартинес сказал Сону: «Поторопись и забей, я уже устал играть».

💭 «Вчера Лисандро Мартинес был лучшим игроком «Тоттенхэма», замотивировал Сона на такой шикарный гол!»

💭 «Это будто сценарий к фильму, такого в жизни не бывает».

💭 «Разговор Сона и Мартинеса перед угловым. Лича: «Сонни, я знаю, что ты можешь забить с углового, пожалуйста, сделай это побыстрее». Сон: «Не волнуйся бро, я ведь гений».

💭 «Если у вас выдался плохой день, просто вспомните, что Лисандро Мартинес сказал Сону быстрее разыграть угловой, чтобы «МЮ» мог пропустить и вернуться домой».

После гола Сона Байындыр пытался доказать арбитру, что Бергвалль нарушал правила, а потому мяч нельзя засчитывать, но в итоге сам получил желтую. На встрече не было VAR, поэтому взятие ворот нельзя было проверить.

«Манчестер Юнайтед» покинул Кубок лиги, а «Тоттенхэм» в полуфинале турнира сыграет с «Ливерпулем». В параллельной встрече «Арсенал» сразится с «Ньюкаслом».

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