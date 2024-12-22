🤯 Луис Суарес креативно поздравил игроков «Атлетико» с победой над «Барсой»! Фанаты «блауграны» в ужасе

В заключительном матче года «Барселона» со счетом 1:2 уступила «Атлетико» на «Монжуике», для Диего Симеоне это первая выездная победа над «блауграной» у руля «матрасников». Столичный клуб набрал 41 очко, даже если «Реал» в своем матче обыграет «Севилью», «Атлетико» проведет новогодние каникулы в статусе лидера Ла Лиги.

После матча подопечные Симеоне получили приятную весточку от экс-одноклубника. Луис Суарес прислал всей команде еду из собственного ресторана Chalito.

Игроки «Атлетико» поблагодарили уругвайца и отчитались: было вкусно.

А фанаты «Барсы» не поняли такого поступка игрока, которого многие называют легендой «блауграны»:

💭 «Луис Суарес в очередной раз доказал, что он крыса».

💭 «Окей, его бывшая команда была в Барселоне, где у Суареса есть ресторан. Допустим, он хотел сделать приятно своим бывшим товарищам по команде, но почему, черт возьми, он сделал это после поражения «Барсы»? Мог хотя бы попросить не выкладывать фото, реклама ресторана того не стоит».

💭 «Этот чертов расист больше не входит в мой список легенд «Барсы».

💭 «Месси, Альба и Бускетс после такого не будут с ним разговаривать. Какой позор!»

💭 «Как наш клуб относится к легендам, так и легенды относятся к клубу, ничего удивительного».

💭 «А я давно пытался объяснить, что Суарес никогда не был и никогда не станет легендой «Барсы». Он забил много голов, был великолепным игроком, но он не уважал этот клуб».

💭 «Суарес провел за «Барселону» 283 матча – на 200 больше, чем за «Атлетико». То, как Суарес поступил с «Барсой», необъяснимо!»

Что думаете о жесте Луиса?

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