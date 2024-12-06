🎥 Левандовски вслепую составил топ лучших «девяток» в истории. Выбор поляка может удивить 🤯

Портал 433 предложил Роберту Левандовскому составить рейтинг центрфорвардов. Есть одно условие: список поляку нужно было сформировать вслепую – он не знал, чьи имена будет называть ведущий.

Первым выпал Златан Ибрагимович, которого Роберт поместил на третью строчку. Себя нападающий «Барсы» без колебаний определил на первое место. Следующим ведущий назвал Ромарио, Левандовски отметил, что бразилец не был типичной «девяткой», к тому же, за его игрой поляк особо не следил. Все же Лева поставил Ромарио на четвертую позицию.

Когда Роберт определил Луиса Суареса на вторую строчку, он задумался: «Ох, но я же не знаю, кто будет следующим. Просто для меня Суарес – классическая «девятка». Хорошо, второе место».

Дель Пьеро оказался на седьмой позиции, а после итальянца ведущий назвал Тьерри Анри – тут Левандовски с легким разочарованием осознал, что все верхние строчки уже заняты, поэтому Тити пришлось поставить на пятое место.

Батистута отправился на девятую позицию, а Ван Бастен – на шестую. Последним ведущий назвал Роналдо Назарио, свободным оставалась только восьмая строчка.

«О, Роналдо, нет! Знаете, я опущу всех на строчку ниже, а Роналдо поставлю на первое место. Вот так будет хорошо», – закончил Роберт.

Что думаете о выборе поляка? Как бы вы распределили этих игроков?

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