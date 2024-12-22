«Убегающий Симеоне – классика». Тренер «Атлетико» после победы комично скрылся в подтрибунке 😆

«Атлетико» Диего Симеоне в очередном туре Ла Лиги совершил невозможное: команда, которая весь матч стояла в обороне, вырвала победу на 90+6 минуте (2:1). Мощную контратаку завершил свежий форвард Александр Серлот.

Этот результат невероятен, так как статистика, в отличие от табло, подчеркивает доминирование «Барселоны»: целых 2,59 xG и 7 моментов против 0,26 xG и одного момента у соперника.

Когда судья дал финальный свисток, Симеоне в своем неповторимом стиле и с привычным звуковым сопровождением быстро нырнул в подтрибунку домашней арены «Барселоны».

Признайтесь, вы тоже вспомнили убегающего доктора Зойдберга из «Футурамы»?

Вот как отреагировали на убегающего Симеоне фанаты:

💭«Симеоне, убегающий после дерьмовой победы, никогда не надоест 😂»

💭«Новый мем − открыт».

💭«После такой победы можно только бежать − настоящий мастер темных искусств».

💭«Я ненавижу то, что даже не могу ненавидеть этого парня».

💭«В футболе так играть могут только двое − Симеоне и Аллегри».

«Атлетико» практически списали из чемпионской гонки, но команда, показывающая не самую зрелищную игру, выдает впечатляющий рывок − 12 побед подряд во всех турнирах.

Турнирная таблица Ла Лиги тоже выглядит очень приятно для болельщиков «матрасников». Четырехочковое преимущество и это с матчем в запасе!

Верим в чемпионство «Атлетико»?