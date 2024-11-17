Нет мужского футбола? Не проблема – девушка из «Барсы» исполнила красоту недели в разгроме «Реала» 4:0

Женский футбол продолжает приятно удивлять. Алексия Путельяс исполнила красоту в матче с мадридским «Реалом», завершив разгром 4:0.

Испанка подключилась к атаке на 86-й минуте и уверенно разобралась в непростом моменте, когда ее накрывали трое соперниц: Путельяс перекинула мяч внешней стороной стопы в дальний угол.

«Барса Фемини» стабильна: 10 побед в 10 турах женской Примеры и отрыв 8 очков от идущего вторым мадридского «Реала».