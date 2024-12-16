Так «МЮ» наказал пассивный «Сити»: Амад блистал, скрытый герой – Лисандро. Нюансы нового коллапса Пепа

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» драматично победил в дерби (2:1) – два поздних гола перевернули матч. Депрессия «Сити» продолжается: у Пепа Гвардиолы всего одна победа в 11 последних играх (даже Рубен Аморим побеждал в этих матчах чаще). Разберем тактические нюансы свежего коллапса чемпиона.

«Сити» подходил к матчу со всего тремя здоровыми защитниками, среди них кризисный Кайл Уокер . Дефицит породил интересный эксперимент с позицией Матеуша Нунеша: при обороне он действовал как левый защитник.

Аморим выпустил на дерби более осторожные фланги. Оба края закрывали именно защитники: Нуссаир Мазрауи и Диогу Далот. Ранее справа появлялись Амад Диалло и Антони: использование вингеров в этой роли – норма для португальского тренера, но тут он проявил осторожность. С другой стороны, в опорной зоне рядом с Мануэлем Угарте вышел Бруну Фернандеш – здесь, наоборот, более открытый вариант.

Но стартовое сочетание центра провело на поле всего 14 минут. Потом травмировался Мэйсон Маунт (как же ему не везет – здоровья!), и позиция Бруну изменилась. Получилась вот такая конфигурация.

Обе команды были пассивны большую часть матча

Значимый отрезок получился закрытым. Обе команды избегали рисков и прессинга, но по разным причинам.

«Сити» в новом сочетании еще сильнее насытил игроками центр для контроля, но перестраховывался при игре в пас и действовал слишком медленно. Вероятная причина – тотальная уязвимость к контратакам на этом отрезке и банальная нехватка уверенности.

Интенсивно прессинговать команда Пепа Гвардиолы не может из-за возраста ключевых для этой стадии игроков. Не включили давление, даже когда оно было уместно во втором тайме.

«Юнайтед» при Амориме разыгрывает мяч крайне терпеливо: это особенность всех стартовых матчей нового тренера. Несколько раз он даже говорил, что футболисты слишком много думают. Следствие привыкания к его системе. Причины перестраховок другие, но их было не меньше, чем у соседей.

Прессинг «МЮ» не включал, потому что давление еще не отлажено в полной степени. Еще один возможный фактор: против «Сити» при 0:0 выгодно ждать ошибку и атаковать на пространстве – команда Гвардиолы наиболее уязвима при потерях с дистанцией 50-60 метров за спиной. Трудности в таком типе эпизодов после встречи против «Юве» даже публично упомянул Илкай Гюндоган.

При этом излишняя пассивность все же была наказуемой из-за четких слабостей. У «МЮ» все еще беда при угловых. У «Сити» – нехватка профильных защитников, которую можно замаскировать только явно атакующим стилем.

Нунеш в роли левого защитника – новый отчаянный эксперимент Пепа

Гвардиола придумал нечто необычное и отчаянное. Нунеш – ложный левый защитник. В конце это обернулось катастрофой, но по крайней мере замысел интересно изучить.

Чаще всего «Сити» расставлялся так.

Йошко Гвардиол поднимался в опорную зону к Гюндогану, а выше пространство делили Кевин де Брюйне, Фил Фоден и Нунеш. Для контроля центра в первом тайме такое сочетание было уместным, но частой угрозы не рождало.

«МЮ» здорово играл в сдерживании на своей половине. Аморим адаптировался к главному направлению: поставил Мануэля Угарте левее в центральной паре (хотя в прошлом матче против «Форест» уругваец действовал правее). Неслучайно – у «Сити» здесь ключевая зона активности КДБ.

Угарте был главным по Кевину, но не играл персонально и до упора. Когда Мануэль переориентировался на другого игрока, помогали агрессивные выдвижения Лисандро Мартинеса.

Еще соучастниками нейтрализации выступили Маунт (в начале) и Бруну (позже) – оба садились глубже, чем Амад Диалло на противоположной стороне. В результате «Сити» пришлось больше атаковать через левую часть поля. Там – Нунеш и Жереми Доку. Один первый раз в жизни играет левого защитника со смещениями, а другой силен в первую очередь в дриблинге. Тонких взаимодействий не было.

В персональной дуэли Доку попал под Нуссаира Мазрауи, он в шикарной форме и прекрасно справился со сдерживанием. Появления здесь именно Мазрауи – тоже ход Аморима. Обычно в роли правого латераля выступает более атакующий исполнитель – Амад или даже Антони. Но под главного дриблера соперника Аморим доверился Мазрауи.

Главным оружием «Сити» с игры стали дальние неподготовленные удары Фодена – «Юнайтед» достойно оборонялся, но допускал угловые, с которыми все еще беда.

«Юнайтед» пропустил после углового. Снова!

42% голов «МЮ» в этом сезоне АПЛ пропущены после угловых (именно после угловых, а не со всех типов стандартов) – 8 из 19. Ни у одной другой команды эта пропорция не превышает 25%. Четыре пришли в последних трех матчах.

После «Ноттингема» Аморим брал вину на себя: «Я несу ответственность. Мы постараемся прибавить. После матча с «Арсеналом» мы особенно много внимания уделили этому направлению, из-за чего вдвойне обидно было пропустить с первой же заготовки соперника».

Пока проблема не решена. Аморим настаивает на смешанной опеке с перекосом в игру по зонам. Возможно, игроки еще не адаптировались, но, кроме нехватки синхронизированности, есть и очевидные индивидуальные ляпы. Общий элемент двух последних голов – мяч, пролетающий над плохо просчитавшим траекторию Далотом.

Очень плохо просчитавшим.

Иронично, что кульминация второго тайма тоже родилась из углового «Сити». Через 30 секунд после неудачного розыгрыша случилась ошибка Нунеша.

Это возмутило Бернарду Силву: «Если на 87-й минуте дерби при 1:0 команда подает угловой, а результатом становится эпизод с пенальти в своей штрафной, это, на мой взгляд, означает, что кто-то принимает тупые решения. И это в момент, когда до конца 3-4 минуты. За такое нужно платить».

Во второй половине «Сити» наказали за пассивность

Весь второй тайм был проблемным для «Сити». Голы пришли поздно, но «МЮ» долго был лучше, а Пеп не находил решения.

В стартовые 20 минут тайма «Сити» владел мячом всего 35%. Олицетворением этого этапа был Эрлинг Холанд выбивающий мяч из своей штрафной – туда, где логично быть нападающему.

Разумеется, в таком режиме «Сити» некомфортно – особенно при Нунеше слева в защите. Пеп пытался исправить ситуацию, выпуская больше контролирующих игроков: Матео Ковачич и Джек Грилиш появились с такой задачей. Мяч стал держаться лучше, но полностью проблема не ушла.

Общая беда всего второго тайма: команда не в состоянии была включить прессинг. С ним не пришлось бы так часто обороняться у своих ворот и проще замаскировать индивидуальные оборонительные недостатки.

В контексте тактического рисунка победный гол «МЮ» весьма показателен. Из-за нехватки давления от «Сити» Лисандро Мартинес весь второй тайм мог управлять игрой и готовить обострения из глубины. Так.

Или так.

Пассивность при весьма высоком расположении относительно положения мяча – частая проблема «Сити». Например, ранее похожим образом команду Пепа наказывал Жан-Поль ван Хекке из «Брайтона».

Еще сказывается постоянная ротация защиты . Из-за травм Гвардиола испробовал почти все возможные сочетания. А в дерби через перевод в эту линию Нунеша соорудил еще одно.

Рывок великолепного Амада прозевали именно Нунеш с Гвардиолом, у них нулевой совместный опыт в этих ролях. Первопричина таких провалов – нехватка давления на мяч, но линия защиты могла бы лучше тушить пожары при более слаженной реакции.

Амад – супергерой матча (и отрезка при Амориме)

Амад Диалло при Амориме: четыре ассиста, гол и заработанный пенальти. Блестяще помог закрыть кризисную позицию правого латераля. В дерби он показал новую грань таланта – вариативность.

Номинально Амад стартовал ближе к центру, чем обычно и оборонялся там. При владении часто уходил в широкую позицию, но он мог выбирать, где эффективнее открываться.

В результате терзал соперника и рывками за спину (так пришел его гол), и дриблингом (5 из 8 успешных обводок – больше всех в матче).

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Это дерби – матч двух команд с ощутимыми изъянами. Только у них разная природа. «МЮ» пока лишь учится футболу Аморима и во многих аспектах сыроват. Тем не менее, здорово сдерживали соперника и показали характер в концовке.

«Сити» проходит через кризис идентичности. В ранние годы Пеп маскировал огромное количество полузащитников в составе (в том числе на оборонительных позициях) через прессинг. Их просто реже проверяли в классической обороне. На более поздних этапах Гвардиола, наоборот, умерил давление, но часто использовал четверку профильных центрдефов в обороне – плюс Родри в качестве щита в опорной. «Сити» играл глубже, чем привык, но был надежен.

Для баланса без мяча нужен один из этих элементов. Потребность в них ощутима и на дистанции, и в конкретном матче (особенно во втором тайме). Сейчас у «Сити» нет ни того, ни другого. Возрастная полузащита не способна цельно прессинговать, а более пассивный вариант в обороне не работает, когда нет Родри и постоянно ломаются защитники.

Как мы уже фиксировали три недели назад, легкого выхода у Гвардиолы просто нет. Отчего нейтральным зрителям лишь интереснее сейчас наблюдать за «Сити».

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Фото: Gettyimages /Carl Recine, Michael Regan