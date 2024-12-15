«МЮ»-1999 VS «Сити»-2023. Фанаты собрали комбинированный состав из обладателей требла – без споров не обошлось 🔥

В 16-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет соседей с «Олд Траффорда». У обеих команд в этом сезоне есть большие трудности.

«Горожане» одержали всего одну победу в последних десяти матчах во всех турнирах, а «Ман Юнайтед» пытается найти свою игру при Рубене Амориме – в АПЛ у нового тренера «дьяволов» одна победа, два поражения и одна ничья.

Все же в истории клубов были и славные времена. Портал Football Tweet собрал комбинированный состав из лучших игроков «Ман Юнайтед» 1999 года и «Сити» 2023 года, именно тогда команды из Манчестера завоевывали требл.

От «дьяволов» в состав попали Райан Гиггз, Рой Кин, Пол Скоулз, Денис Ирвин, Яп Стам и Петер Шмейхель. «Горожан» представляют Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне, Родри, Рубен Диаш и Кайл Уокер.

Болельщики обсудили состав:

💭 «Создатели этой команды очень пожалели «Сити», ведь состав можно было собрать только из игроков того «Юнайтед», это была великая команда».

💭 «Холанду повезло, что Руни в 1999 году еще не играл за «Ман Юнайтед», иначе бы в составе точно был Уэйн».

💭 «Не включить в этот состав Бекхэма – преступление! Какой, к черту, Холанд?»

💭 «Уберите Роя Кина, поставьте Де Брюйне на его место, а Бернарду Силву выпустите на правый фланг, тогда будет неплохо».

💭 «Честно, ни один игрок «Сити» не дотягивает до этого состава».

💭 «Нет такой вселенной, в которой Бекхэм образца 1999 года был бы отправлен в запас любым игроком из этих двух команд».

💭 «Уокер вместо Невилла? Вы, должно быть, смеетесь».

💭 «Гюндоган вместо Кина, Эдерсон вместо Шмейхеля, Бернарду вместо Гиггза, Аке вместо Ирвина».

А какой состав из этих команд собрали бы вы?

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