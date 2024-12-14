🚨 Мощнейший инсайд The Times о трансферных планах «Сити» на январь: есть три кандидата 🔥
Похоже, что «Манчестер Сити» всерьез решил усилить полузащиту в зимнее трансферное окно.
О планах «горожан» пишет даже The Times. Более того, издание уточняет три кандидата на подписание.
Флориан Виртц («Байер» – € 130 млн по версии transfermarkt);
Бруно Гимараэс («Ньюкасл» – € 85 млн);
Мартин Субименди («Реал Сосьедад» – € 60 млн).
Фанаты начали бурную дискуссию.
💭 «Бруно создан для «Сити». Надеюсь на него».
💭 «Захотят ли они играть во второй лиге?»
💭 «Нужен Виртц».
💭 «Виртц».
💭 «Большие планы и траты, но есть проблемы».
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