Состав «МЮ» слили за сутки до матча с «Сити». Такое происходит систематически – фанаты в бешенстве, они обвиняют игрока основы 😡

«Манчестер Юнайтед» подходит к выезду на «Этихад», занимая 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Сити» тоже переживает не лучшие времена: с октября команда победила лишь в одном из десяти матчей во всех турнирах.

Возможно, Гвардиоле будет проще готовиться к дерби, ведь за 17 часов до матча в интернете появилась информация о стартовом составе «красных дьяволов».

Журналист Manchester Evening News Сэмюэль Лакхерст в своих соцсетях опубликовал состав «МЮ» на встречу: Онана, Магуайр, Де Лигт, Мартинес, Мазрауи, Угарте, Фернандеш, Далот, Маунт, Диалло, Хейлунд. Корреспондент добавил, что информация не подтверждена, но количество сливов из раздевалки манкунианцев становится тревожным.

Твиттер-блогер с ником UTDdefence провел целое расследование и выяснил, что за сливами, вероятно, стоят Гарначо и его брат Роберто. Другие источники имен не называют, но также утверждают, что информацию сливает игрок основы.

В последние месяцы составы «Ман Юнайтед» появлялись в интернете за час до официального объявления. Команду на дерби выкатили почти за сутки до стартового свистка.

Фанатов ситуация раздражает:

💭 «Как состав мог просочиться в сеть за 17 часов до игры? Это уже не смешно. Клубу нужно что-то предпринять в связи с этими утечками, особенно если они окажутся подлинными!»

💭 «Надеюсь, это ложная утечка. Может, клуб закинул игрокам несколько вариантов состава, чтобы узнать, кто сливает информацию? Думаю, теория с Гарначо и его братом верна».

💭 «Если это правда, то это серьезная проблема. Подобные утечки подрывают подготовку команды и ее концентрацию. То, чего «Юнайтед» сейчас не может себе позволить. Клуб должен срочно принять меры».

💭 «Не хочу и думать, что это делает Гарначо или кто-то из команды, но все указывает на то, что информацию сливают из раздевалки».

💭 «Этого журналиста нужно отстранить от работы с «МЮ», как и Гарначо, который сливает информацию о своей же команде».

💭 «Сливы были еще со времен Моуринью, но в последнее время их стало слишком много. Почему клуб систематически такое допускает?»

💭 «Если окажется, что составы сливает кто-то из игроков, с этой командой покончено. О каких результатах можно говорить, если один из игроков ради денег готов принести вред всему коллективу? Это отвратительно, честно».

Как думаете, в команде, действительно, появился крот?

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